СКА прервал серию из двух поражений, забросив пять шайб «Трактору»

Санкт-петербургский СКА обыграл челябинский «Трактор». Встреча проходила на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» и завершилась со счётом 5:1.



На второй минуте матча Антон Бурдасов вывел гостей вперёд. Спустя шесть минут Томаш Гика в меньшинстве сравнял счёт. Через полторы минуты Бурдасов оформил дубль, реализовав численное большинство. Во втором периоде санкт-петербургская команда забросила ещё дважды усилиями Кирилла Марченко и Артёма Швеца-Рогового. За четыре минуты до конца третьего периода Владислав Каменев установил окончательный результат матча.

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Следующую встречу СКА проведёт 7 декабря с рижским «Динамо». «Трактор» 9 декабря сыграет с финский «Йокеритом».