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СКА прервал серию из двух поражений, забросив пять шайб «Трактору»

СКА прервал серию из двух поражений, забросив пять шайб «Трактору»
Хоккей / КХЛ 0

Санкт-петербургский СКА обыграл челябинский «Трактор». Встреча проходила на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» и завершилась со счётом 5:1.

На второй минуте матча Антон Бурдасов вывел гостей вперёд. Спустя шесть минут Томаш Гика в меньшинстве сравнял счёт. Через полторы минуты Бурдасов оформил дубль, реализовав численное большинство. Во втором периоде санкт-петербургская команда забросила ещё дважды усилиями Кирилла Марченко и Артёма Швеца-Рогового. За четыре минуты до конца третьего периода Владислав Каменев установил окончательный результат матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2020, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бурдасов (Антипин, Кузьменко) – 01:28' (5x5)   1:1 Гика (Седлак, Исаев) – 07:34' (4x5)   1:2 Бурдасов (Ткачёв) – 09:11' (5x4)   1:3 Марченко (Морозов, Ожиганов) – 25:18' (5x5)   1:4 Швец-Роговой (Антипин, Тренин) – 33:38' (5x5)   1:5 Каменев (Ткачёв) – 56:03' (5x5)

Следующую встречу СКА проведёт 7 декабря с рижским «Динамо». «Трактор» 9 декабря сыграет с финский «Йокеритом».

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