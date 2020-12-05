СКА прервал серию из двух поражений, забросив пять шайб «Трактору»

Санкт-петербургский СКА обыграл челябинский «Трактор». Встреча проходила на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» и завершилась со счётом 5:1.
На второй минуте матча Антон Бурдасов вывел гостей вперёд. Спустя шесть минут Томаш Гика в меньшинстве сравнял счёт. Через полторы минуты Бурдасов оформил дубль, реализовав численное большинство. Во втором периоде санкт-петербургская команда забросила ещё дважды усилиями Кирилла Марченко и Артёма Швеца-Рогового. За четыре минуты до конца третьего периода Владислав Каменев установил окончательный результат матча.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу СКА проведёт 7 декабря с рижским «Динамо». «Трактор» 9 декабря сыграет с финский «Йокеритом».
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