Стали известны условия допуска игроков до молодёжного чемпионата мира 2021 года

Журналист Скотт Уилер сообщил, что все команды — участницы МЧМ-2021 в Эдмонтоне, за исключением хозяев, должны прибыть в «пузырь», где будут находиться во время турнира, 13 декабря. Турнир состоится с 25 декабря по 5 января.

Игроки, тренеры и персонал обязательно должны прилететь в Канаду на чартерных рейсах. Команды должны собраться вместе за неделю до вылета. Все игроки должны получить три отрицательных результата кряду теста на коронавирус до посадки в самолёт. Таким образом, любой положительный тест на ковид на этой неделе означает пропуск МЧМ.

Ранее стало известно, что один из ведущих игроков сборной Швеции Вилльям Эклунд пропустит молодёжный чемпионат мира 2021 года, так как его тест на коронавирус показал положительный результат.