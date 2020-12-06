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Российский защитник Александр Романов прибыл в расположение «Монреаля»

Российский защитник Александр Романов прибыл в расположение «Монреаля»
Хоккей / НХЛ 0

Российский защитник Александр Романов прибыл в расположение «Монреаль Канадиенс», информирует TVA Sports.

Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде (38-й общий выбор) на драфте-2018. В составе молодёжной сборной России стал бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, где был признан лучшим защитником турнира. В межсезонье подписал контракт новичка с канадским клубом НХЛ.

В минувшем сезоне Романов защищал цвета ЦСКА. 20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности «+21» и 14 минутах штрафа. В плей-офф россиянин провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.

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