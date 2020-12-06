«Северсталь» — «Авангард»: хозяева открыли счёт после грубейшей ошибки Грубеца

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» принимает в Череповце омский «Авангард» (1:1, идёт третий период).

Единственную шайбу у «Северстали» забросил Денис Вихарев, которому ассистировал Кирилл Капустин. Форварды череповецкого клуба воспользовались грубейшей ошибкой голкипера «Авангарда» Шимона Грубеца.

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.