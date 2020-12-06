«Северсталь» переиграла в серии буллитов «Авангард» и прервала серию побед соперника

«Северсталь» обыграла омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

Решающий буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Александр Петунин. В основное время матча отличились нападающий «Северстали» Денис Вихарев и форвард «Авангарда» Наиль Якупов.

Таким образом, прервалась шестиматчевая победная серия омского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 9 декабря дома встретится с рижским «Динамо», а «Авангард» 8 декабря в Балашихе — с екатеринбургским «Автомобилистом».