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«Северсталь» переиграла в серии буллитов «Авангард» и прервала серию побед соперника

«Северсталь» переиграла в серии буллитов «Авангард» и прервала серию побед соперника
Хоккей / КХЛ 0

«Северсталь» обыграла омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

Решающий буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Александр Петунин. В основное время матча отличились нападающий «Северстали» Денис Вихарев и форвард «Авангарда» Наиль Якупов.

Таким образом, прервалась шестиматчевая победная серия омского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 9 декабря дома встретится с рижским «Динамо», а «Авангард» 8 декабря в Балашихе — с екатеринбургским «Автомобилистом».

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 1
Б
Авангард
Омск
1:0 Вихарев (Капустин) – 39:33' (5x5)   1:1 Якупов (Буше, Зернов) – 43:32' (5x5)   2:1 Петунин – 65:00' (ПБ)
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