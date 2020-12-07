Главный тренер «Каролины»: у Свечникова громадный потенциал

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал выступление 20-летнего нападающего команды Андрея Свечникова и поделился ожиданиями от прогресса хоккеиста.



«Считаю, что у Свечникова громадный потенциал, который он ещё не успел реализовать.



Когда он наберётся опыта, научится лучше понимать, где в какой момент нужно находиться на площадке, он выйдет на новый, ещё более высокий уровень», — приводит слова Бриндамора пресс-служба НХЛ.



Напомним, что Свечников был задрафтован «Каролиной» на драфте НХЛ в 2018 году. Хоккеист был выбран в первом раунде под общим 2-м номером. В минувшем сезоне он принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 24 шайб и отдав 37 результативных передач.

В «Каролине» не сомневаются, что договорятся с Андреем Свечниковым о продлении контракта