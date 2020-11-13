В «Каролине» не сомневаются, что договорятся с Андреем Свечниковым о продлении контракта

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл уверен, что сможет договориться о продлении контракта с российским нападающим Андреем Свечниковым.
«Наша цель — сохранить Андрея на долгое время. Но учитывая нынешнее состояние дел, возможно, будет иметь смысл заключить промежуточное соглашение. Можно заключить двухлетний договор, после чего подготовить себя к восьмилетнему соглашению, что оставит игрока в команде на 10 лет.
Думаю, что Андрей по-настоящему хочет остаться здесь. Он чётко дал это понять. Мы тоже хотим, чтобы Андрей остался. Нет чётких сроков, когда это произойдёт — через две недели или через два месяца. Так или иначе мы не сомневаемся, что в какой-то момент продлим контракт с Андреем», — цитирует Уодделла пресс-служба НХЛ.
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