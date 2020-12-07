Кого, на ваш взгляд, не хватает в составе сборной России на Кубок Первого канала?

Сегодня, 7 декабря, тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Брагиным объявил состав на Кубок Первого канала, который пройдёт с 17 до 20 декабря в Москве.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кого, на ваш взгляд, не хватает в составе сборной России на Кубок Первого канала?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Состав национальной команды на Кубок Первого канала:

Вратари: Александр Самонов, Михаил Бердин (оба – СКА), Иван Федотов («Трактор»).

Защитники: Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»), Данила Галенюк, Игорь Ожиганов, Виктор Антипин (все – СКА), Никита Лямкин, Дмитрий Юдин (оба – «Ак Барс»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Егор Яковлев, Артём Минулин (оба – «Металлург» Мг).

Нападающие: Владимир Э. Ткачёв, Андрей Кузьменко, Владислав Каменев, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все – СКА), Вадим Шипачёв («Динамо» М), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Сергей Толчинский, Денис Зернов (оба – «Авангард»), Егор Коршков («Локомотив»), Максим Мамин, Павел Карнаухов, Никита Сошников (все – ЦСКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»).