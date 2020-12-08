Вайсфельд: приглашение Самонова, Бердина и Федотова в сборную России выглядит логично

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказал мнение относительно состава сборной России, в котором она выступит на домашнем этапе Евротура – Кубке Первого канала.

«Опубликованный состав сборной на этап Евротура в Москве особых вопросов не вызывает. Понятно, что у тренеров и руководства сборной были определённые сложности при комплектовании и в этой связи некая проблема возникла во вратарской линии. Потому что одни люди, на которых можно было бы рассчитывать не в форме, другие – не регулярно попадают в основу своих команд. А вот Аскаров готовится в составе молодёжной сборной к чемпионату мира, который стартует уже через две с небольшим недели в Канаде.

Лично мне очень нравится, что пригласили Ивана Федотова из челябинского «Трактора». С моей точки зрения, он сейчас один из самых прогрессирующих молодых вратарей в лиге. На Михаила Бердина тоже интересно посмотреть. Самонов – самый опытный из этой компании, он уже имеет опыт выступления на Евротуре. Поэтому приглашение этих трёх ребят выглядит вполне логично.

Что касается полевых игроков, обращает внимание большое представительство питерского СКА, но, насколько я понимаю, Шалунов и Слепышев должны были быть в составе этой сборной, но в силу травм не смогли участвовать и пришлось им искать срочную замену. Все остальные кандидаты очень хорошо себя проявили в играх за свои клубы в чемпионате и посмотреть их на уровне сборной, в частности Толчинского, Воронкова или Коршкова будет очень интересно», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».