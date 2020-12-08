Дацюк: наверное, в «Автомобилисте» есть какие-то упаднические настроения

Капитан «Автомобилиста» Павел Дацюк прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (1:3).
«Наверное, нет одной причины такой серии неудач. Во-первых, расслабились после хорошего отрезка, а на нас стали настраиваться ещё лучше. Во-вторых, тяжёлый календарь, играем с лучшими клубами. Где-то не понимали, что нужно играть все 60 минут, потом пошло одно-другое поражение, стали мало забивать. Но в последних двух матчах мы хоть и не выиграли, но действовали здорово, надо продолжать в том же духе. Что разладилось у нашего звена? Нам нужно больше голов, которые не показывают в хайлайтах, а, скажем так, грязных шайб.
Игра со СКА? Питер – красивый город, а соперника не выбирают. Но ещё неизвестно, кому в такой ситуации будет тяжелее. Наверное, присутствуют какие-то упаднические настроения в команде, но когда мы выходим на площадку, то думаем только о том, чтобы выиграть один конкретный матч.
Питерс? Кто бы что ни говорил, разные эксперты, но это хороший тренер. Если он считает нужным поменять крайних в моём звене, значит, так и должно быть. Со стороны легко говорить», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 8 декабря 2020
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