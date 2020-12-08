«Автомобилист» проиграл «Авангарду» и продлил серию поражений до девяти матчей
«Авангард» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
Шайбы в составе победителей забросили Никита Комаров, Дамир Шарипзянов и Денис Зернов. Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков отразил 31 бросок. Единственный гол у гостей забил Алексей Василевский.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это девятое кряду поражение екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома встретится с ЦСКА, а «Автомобилист» в Санкт-Петербурге — со СКА. Обе встречи состоятся 10 декабря.
КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2020, вторник. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Комаров (Покка, Каблуков) – 07:47' (5x5) 1:1 Василевский (Белоусов, Протапович) – 13:13' (5x5) 2:1 Шарипзянов (Толчинский, Потапов) – 24:10' (5x5) 3:1 Зернов (Буше) – 38:15' (5x5)
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