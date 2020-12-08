«Автомобилист» проиграл «Авангарду» и продлил серию поражений до девяти матчей

«Авангард» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Шайбы в составе победителей забросили Никита Комаров, Дамир Шарипзянов и Денис Зернов. Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков отразил 31 бросок. Единственный гол у гостей забил Алексей Василевский.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это девятое кряду поражение екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома встретится с ЦСКА, а «Автомобилист» в Санкт-Петербурге — со СКА. Обе встречи состоятся 10 декабря.