Майерс — о новом контракте с «Флайерз»: связываю с клубом все надежды. Иначе быть не могло

Защитник Филипп Майерс прокомментировал подписание нового соглашения с «Филадельфией Флайерз».
«Большая честь быть игроком «Флайерз» в ближайшие три года, и я с нетерпением жду этого. У нас очень хорошая команда, и мне очень нравятся наши перспективы как в предстоящем сезоне, так и в ближайшем будущем. Я действительно верю в команду и связываю с этими ребятами все свои надежды. Иначе быть не могло», — приводит слова Майерса пресс-служба НХЛ.
Напомним, что «Филадельфия» продлила контракт с 23-летним защитником на три года. Средняя зарплата составит $ 2,55 млн (общая сумма сделки составила $ 7,65 млн).
В минувшем сезоне канадский защитник принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 16 (4+12) очков при показателе полезности "+17" и 30 минутах штрафного времени. В 16 матчах плей-офф на его счету 4 (3+1) очка при полезности "+2" и восьми штрафных минутах. Следующий сезон станет для Филиппа третьим на уровне НХЛ.
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