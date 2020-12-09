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Лукаш Радил пропустит матч с «Нефтехимиком». Робин Ганзл вернулся в состав «Спартака»

Лукаш Радил пропустит матч с «Нефтехимиком». Робин Ганзл вернулся в состав «Спартака»
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» объявил состав на домашнюю встречу с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».

Встречу пропустит чешский нападающий красно-белых Лукаш Радил. Зато в состав команды вернулся другой чешский легионер Робин Ганзл.

Пятёрки на встречу выглядят следующим образом:

  • Юсе — Кулик, Широков — Лехтеря — Никонцев;
  • Зубарев — Соколов, Фёдоров — Зубов — Любимов;
  • Рылов — Сериков, Бакош — Ганзл — Талалуев;
  • Мусин — Авершин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.

Место в воротах займёт Юлиус Гудачек. Его сменщиком станет Никита Беспалов.

Напомним, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл финский «Йокерит». Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка.

«Спартак» обыграл «Йокерит» в домашнем матче КХЛ
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