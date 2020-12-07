«Спартак» обыграл «Йокерит» в домашнем матче КХЛ

«Спартак» обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Спартака» Мартин Бакош. Голкипер хозяев Юлиус Гудачек отразил 27 бросков. В составе финского клуба отличились Ессе Йоэнсуу и Вели-Матти Савинайнен.

Таким образом, российский клуб прервал серию из трёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Йокерит» в Челябинске — с местным «Трактором». Обе встречи состоятся 9 декабря.