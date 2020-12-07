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«Спартак» обыграл «Йокерит» в домашнем матче КХЛ

«Спартак» обыграл «Йокерит» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Спартака» Мартин Бакош. Голкипер хозяев Юлиус Гудачек отразил 27 бросков. В составе финского клуба отличились Ессе Йоэнсуу и Вели-Матти Савинайнен.

Таким образом, российский клуб прервал серию из трёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Йокерит» в Челябинске — с местным «Трактором». Обе встречи состоятся 9 декабря.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2020, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Йокерит
Хельсинки
1:0 Талалуев (Бакош) – 16:09' (5x5)   1:1 Йоэнсуу – 18:53' (5x5)   2:1 Кулик (Лехтеря, Широков) – 20:12' (5x5)   2:2 Савинайнен (Шрёдер, Толванен) – 20:48' (5x5)   3:2 Бакош (Юсе, Авершин) – 60:56' (3x3)
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