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«Трактор» потерпел пятое поражение в семи матчах, в Челябинске уступив «Йокериту»

«Трактор» потерпел пятое поражение в семи матчах, в Челябинске уступив «Йокериту»
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» обыграл челябинский «Трактор». Встреча проходила на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» и завершилась со счётом 4:2.

В середине первого периода Давид Скленичка вывел гостей вперёд. На 32-й минуте встречи Брайан О'Нилл увеличил преимущество финнов, а за 18 секунд до конца второго периода Джордан Шрёдер сделал счёт крупным. На 47-й минуте Вели-Матти Савинайнен забросил четвёртую шайбу финской команды. На 52-й минуте сначала Ярослав Косов, а спустя 21 секунду Сергей Калинин забросили по шайбе, сократив отставание челябинцев. Точку в матче поставил Антти Пильстрём, забросивший в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2020, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Йокерит
Хельсинки
0:1 Скленичка (Юнттила, Крейчик) – 11:57' (5x5)   0:2 О'Нилл (Кивистё, Крейчик) – 31:22' (5x5)   0:3 Шрёдер – 39:42' (5x4)   0:4 Савинайнен (Хаапала, Крейчик) – 46:06' (4x4)   1:4 Косов (Авцин) – 51:12' (5x5)   2:4 Калинин (Оберг) – 51:33' (5x5)   2:5 Пильстрём – 59:49' (en)

Следующую встречу «Йокерит» проведёт с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Трактор» сыграет с «Сибирью». Оба матча состоятся 11 декабря.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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