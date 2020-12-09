«Трактор» потерпел пятое поражение в семи матчах, в Челябинске уступив «Йокериту»

Финский «Йокерит» обыграл челябинский «Трактор». Встреча проходила на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» и завершилась со счётом 4:2.
В середине первого периода Давид Скленичка вывел гостей вперёд. На 32-й минуте встречи Брайан О'Нилл увеличил преимущество финнов, а за 18 секунд до конца второго периода Джордан Шрёдер сделал счёт крупным. На 47-й минуте Вели-Матти Савинайнен забросил четвёртую шайбу финской команды. На 52-й минуте сначала Ярослав Косов, а спустя 21 секунду Сергей Калинин забросили по шайбе, сократив отставание челябинцев. Точку в матче поставил Антти Пильстрём, забросивший в пустые ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу «Йокерит» проведёт с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Трактор» сыграет с «Сибирью». Оба матча состоятся 11 декабря.
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