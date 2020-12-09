Эмиль Гарипов должен дебютировать за московское «Динамо» в матче с «Магниткой»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, когда стоит ждать дебюта новичка бело-голубых Эмиля Гарипова.



«Говорить о «Металлурге» будем, когда будет матч. Сейчас пока нет смысла. Гарипов должен сыграть в Магнитогорске. Скажем так, больше да, чем нет», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, в начале декабря московское «Динамо» на своём сайте объявило о переходе голкипера Эмиля Гарипова из «Авангарда». Омский клуб получил денежную компенсацию. В последний раз 29-летний вратарь выходил на лёд 1 ноября в матче «Авангарда» со «Спартаком» (1:2 ОТ). После этого омская команда подписала контракт с вратарём «Куньлунь Ред Стар» Шимоном Грубецем и он стал напарником Игоря Бобкова.

Московское «Динамо» объявило о переходе голкипера Эмиля Гарипова