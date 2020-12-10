Ставровский: удаление Володина негативно сказалось на его дебюте

Главный тренер ХК «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:4).
«Здорово начали матч, но удаления сломали всю игру. В третьем периоде перестроились, но пропустили гол на контратаке. Конечно, удаление Володина сказалось негативно на его дебюте. Валенцов неплохо выглядел, если будет продолжать прогрессировать, то будет здорово», — цитирует Ставровского пресс-служба КХЛ.
На 12-й минуте матча проводивший дебютную встречу за «Сочи» Иван Володин вывел хозяев вперёд, но уже в середине второго периода 23-летний нападающий получил удаление до конца матча за атаку сзади. Следующую встречу «Сочи» проведёт 11 декабря с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Куньлунь» сыграет с минским «Динамо».
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