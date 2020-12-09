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«Куньлунь» одержал волевую победу над «Сочи», выиграв в третий раз кряду

«Куньлунь» одержал волевую победу над «Сочи», выиграв в третий раз кряду
Хоккей / КХЛ 0

Китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:3.

На 12-й минуте матча Иван Володин вывел хозяев вперёд. Спустя три минуты Василий Глотов увеличил преимущество сочинцев. На 24-й минуте Люк Локхарт отыграл одну шайбу, а через 15 секунд Итан Верек сравнял счёт. На 28-й минуте Кейси Уэллман вывел китайскую команду вперёд. За две минуты до конца периода Даниил Мироманов смог сравнять счёт, но на 52-й минуте Глеб Шашков вновь вывел китайцев вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2020, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Володин – 11:57' (5x4)   2:0 Глотов (Погоришный) – 14:38' (5x5)   2:1 Локхарт (Спроул, Лещенко) – 23:04' (5x4)   2:2 Верек (Шашков, Челиос) – 23:19' (5x5)   2:3 Уэллман (Спроул, Шинкарук) – 27:43' (5x3)   3:3 Мироманов (Александров, Глотов) – 38:06' (5x5)   3:4 Шашков (Верек) – 51:53' (5x5)

Следующую встречу «Сочи» проведёт 11 декабря с нижнекамским «Нефтехимиком». «Куньлунь» сыграет с минским «Динамо».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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