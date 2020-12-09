«Куньлунь» одержал волевую победу над «Сочи», выиграв в третий раз кряду

Китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:3.

На 12-й минуте матча Иван Володин вывел хозяев вперёд. Спустя три минуты Василий Глотов увеличил преимущество сочинцев. На 24-й минуте Люк Локхарт отыграл одну шайбу, а через 15 секунд Итан Верек сравнял счёт. На 28-й минуте Кейси Уэллман вывел китайскую команду вперёд. За две минуты до конца периода Даниил Мироманов смог сравнять счёт, но на 52-й минуте Глеб Шашков вновь вывел китайцев вперёд.

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Следующую встречу «Сочи» проведёт 11 декабря с нижнекамским «Нефтехимиком». «Куньлунь» сыграет с минским «Динамо».