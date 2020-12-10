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Стали известны планируемые составы дивизионов в НХЛ на следующий сезон

Стали известны планируемые составы дивизионов в НХЛ на следующий сезон
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига может обнародовать план проведения сезона-2020/2021 в конце следующей недели. По сообщениям инсайдера TSN Пьера Лебрюна, на сегодняшней телеконференции совета директоров НХЛ обсуждался следующий состав дивизионов на сезон-2020/2021.

«Нью-Йорк Айлендерс», «Баффало Сэйбрз», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз»;

«Детройт Ред Уингз», «Каролина Харрикейнз», «Коламбус Блю Джекетс», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», «Чикаго Блэкхоукс»;

«Анахайм Дакс», «Аризона Койотс», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», «Сент-Луис Блюз»;

«Ванкувер Кэнакс», «Виннипег Джетс», «Калгари Флэймз», «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз».

Кроме того, НХЛ сообщила, если дальнейшая работа над планом проведения сезона между лигой и профсоюзом пройдёт успешно, то голосование совета директоров по его утверждению состоится в конце следующей недели.

В НХЛ подтвердили информацию о работе над созданием канадского дивизиона
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