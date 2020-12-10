Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Худобин — о контрактных переговорах: в один момент, грубо говоря, вспылил на своего агента

Худобин — о контрактных переговорах: в один момент, грубо говоря, вспылил на своего агента
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«У меня приоритет был в «Далласе» остаться. Просто нужно было по контракту некоторые детали проработать. А рынок я успел прощупать за два часа. За это время всё уже понятно было с этим рынком: что, как, зачем. Но я хотел изначально остаться в «Далласе», Джим Нилл это прекрасно понимал. Я же в свою очередь знал, какие возможности у него есть меня подписать. Так что у нас был предельно открытый диалог.

Но в один момент я, грубо говоря, вспылил на своего агента. Позвонил ему и сказал: «Слушай, вот если сейчас такого-то не будет, тогда всё, что-то будем придумывать». Он мне почти сразу перезвонил и поздравил с новым контрактом с «Далласом». Вот и всё", – сказал Худобин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину

«Хочу завершить карьеру в «Магнитке». Отыграть сезончик, выиграть Кубок и на пенсию пойти»
Большое интервью с Антоном Худобиным — о «Далласе», «Металлурге», новом сезоне НХЛ, недооценке в клубах и сборной России и многом другом.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020