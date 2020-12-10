Худобин — о контрактных переговорах: в один момент, грубо говоря, вспылил на своего агента

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
«У меня приоритет был в «Далласе» остаться. Просто нужно было по контракту некоторые детали проработать. А рынок я успел прощупать за два часа. За это время всё уже понятно было с этим рынком: что, как, зачем. Но я хотел изначально остаться в «Далласе», Джим Нилл это прекрасно понимал. Я же в свою очередь знал, какие возможности у него есть меня подписать. Так что у нас был предельно открытый диалог.
Но в один момент я, грубо говоря, вспылил на своего агента. Позвонил ему и сказал: «Слушай, вот если сейчас такого-то не будет, тогда всё, что-то будем придумывать». Он мне почти сразу перезвонил и поздравил с новым контрактом с «Далласом». Вот и всё", – сказал Худобин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину
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