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Iltalehti: матчи ЧМ-2021 из Минска могут перенести в Финляндию

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Iltalehti: матчи ЧМ-2021 из Минска могут перенести в Финляндию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Финское издание Iltalehti сообщает, что матчи ЧМ-2021, которые были запланированы для проведения в Минске, могут быть проведены в Финляндии. Причиной переноса является политическая нестабильность в Беларуси и нежелание многих европейских стран ехать в Беларусь.

«Согласно нашей информации, вопрос о переносе минской части турнира в Финляндию обсуждался, но неофициально. В пользу Финляндии говорит несколько факторов. В ноябре в Хельсинки успешно прошёл «Кубок Карьяла», а у страны отличная репутация организатора спортивных мероприятий», — отмечает обозреватель Тимо Куннари.

При этом глава финской федерации хоккея Харри Нуммеля опроверг подобный вариант.

«Никаких запросов нам не поступало. Если такой запрос поступит, мы будем его рассматривать. Сейчас нелегко проводить массовые мероприятия, поскольку продажа билетов составляет значительную часть выручки, а пока не известно, будут ли на матчах присутствовать зрители. Полагаю, решение может быть принято в январе», — отметил Нуммеля.

Стоит заметить, что в 2022 году Финляндия примет чемпионат мира самостоятельно.

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