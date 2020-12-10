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Магнитогорский «Металлург» расторгнет контракт с чемпионом мира Харри Песоненом

Магнитогорский «Металлург» расторгнет контракт с чемпионом мира Харри Песоненом
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», магнитогорский «Металлург» расторгнет контракт с нападающим Харри Песоненом.

В нынешнем сезоне финский форвард дебютировал в КХЛ. 32-летний форвард провёл 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросил шесть шайб и сделал восемь результативных передач при нейтральном показателе полезности и 16 минутах штрафного времени.

Последние два сезона Песонен провёл в «Лангнау Тайгерс». В минувшем чемпионате Харри забросил 18 шайб и сделал 24 результативные передачи в 48 матчах регулярки при показателе полезности "+14" и 44 минутах штрафного времени. Форвард выступает в Швейцарии с сезона-2014/2015.

Высшим достижением в карьере Харри является победа в составе национальной команды на чемпионате мира 2019 года. На победном для сборной Суоми мировом первенстве Песонен сыграл 10 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков. Нападающий — двукратный чемпион Финляндии (2009, 2012), бронзовый призёр СМ-Лиги (2010).

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