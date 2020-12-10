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Светлов: «Амуру» очень важно быть физически на топовом уровне

Светлов: «Амуру» очень важно быть физически на топовом уровне
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:1).

«Игра была очень интересная, быстрая. Оба противника показали хороший хоккей особенно в первом периоде. «Витязь» очень мощно двигался, хорошо катался, создавал моменты. Мы вытерпели, склонили игру в свою сторону, во втором периоде доминировали. В этом отрезке могли забросить больше, чем одну шайбу. Концовка была нервозной, дважды удалились. Соперник действовал с желанием зацепиться за игру. Мы выстояли, это комплимент всей команде. Женя Аликин показал очень хорошую игру. Это важная победа для нас перед паузой. Будет время немного отдохнуть, потренироваться, подготовиться к следующему матчу.

Думаю, что есть функциональное состояние команды, нам очень важно быть физически на топовом уровне. Мы очень здорово играем первый период, а по третьему занимаем одно из последних мест. Предсезонка получилась испорченной, подсаживаемся в концовке. Не успеваем, бывают ошибки. Пару поражений вызвали волнение», — приводит слова Светлова пресс-служба лиги.

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