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Дубль Александра Полунина помог «Амуру» обыграть «Витязь»

Дубль Александра Полунина помог «Амуру» обыграть «Витязь»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Витязь». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Светлова. Дальневосточный клуб прервал двухматчевую серию поражений, а хоккеисты из Подольска не смогли одержать вторую победу кряду.

Счёт в матче открыл нападающий «Амура» Александр Полунин, отличившийся на 18-й минуте первого периода. На старте второго отрезка Данил Файзуллин забросил первую шайбу в нынешнем сезоне, удачно сыграв на добивании после броска Гинека Зогорны. Третью шайбу хозяев забросил всё тот же Полунин, оформивший дубль в заключительной трети. Под занавес третьего периода нападающий гостей Виталий Попов пробил Евгения Аликина, но на большее «Витязь» не хватило.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2020, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Полунин (Йордан, Горшков) – 17:15' (5x5)   2:0 Файзуллин (Зогорна, Зогорна) – 21:50' (5x5)   3:0 Полунин (Турбин) – 51:05' (5x4)   3:1 Попов (Бородкин) – 55:02' (5x5)

Для «Амура» этот матч стал последним в регулярке перед паузой на второй этап Евротура — Кубок Первого канала. Команда Михаила Кравеца 13 декабря сыграет с «Авангардом».

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