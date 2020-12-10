Дубль Александра Полунина помог «Амуру» обыграть «Витязь»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Витязь». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Светлова. Дальневосточный клуб прервал двухматчевую серию поражений, а хоккеисты из Подольска не смогли одержать вторую победу кряду.
Счёт в матче открыл нападающий «Амура» Александр Полунин, отличившийся на 18-й минуте первого периода. На старте второго отрезка Данил Файзуллин забросил первую шайбу в нынешнем сезоне, удачно сыграв на добивании после броска Гинека Зогорны. Третью шайбу хозяев забросил всё тот же Полунин, оформивший дубль в заключительной трети. Под занавес третьего периода нападающий гостей Виталий Попов пробил Евгения Аликина, но на большее «Витязь» не хватило.
Для «Амура» этот матч стал последним в регулярке перед паузой на второй этап Евротура — Кубок Первого канала. Команда Михаила Кравеца 13 декабря сыграет с «Авангардом».
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