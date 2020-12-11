Сандин: я стал намного сильнее. Даже отличный Нюландер не может справиться со мной на льду

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Расмус Сандин рассказал о подготовке к новому регулярному чемпионату Национальной хоккейной лиги. По окончании плей-офф шведский хоккеист вернулся на родину, где занимался на льду вместе с Вильямом и Александером Нюландерами.

«Я определённо стал намного сильнее. Сейчас даже Вильям не может справиться со мной на льду. Он, безусловно, отличный игрок, поэтому против него я могу играть немного по-другому. Раньше я просто старался держать свою клюшку и пытался быть в лучшей позиции.

Теперь я могу сочетать это с возможностью отталкивать от шайбы других игроков, выигрывать единоборства. Я чувствую, что этот продолжительный перерыв очень помог мне», – цитирует Сандина Sportsnet.