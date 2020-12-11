«Сочи» одержал третью победу в четырёх матчах, обыграв «Нефтехимик». У Рубцова — дубль
«Сочи» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:2.
Первый период оказался безголевым, однако уже на третьей минуте второго игрового отрезка Булат Шафигуллин вывел гостей вперёд. Хозяевам понадобилась всего 51 секунда, чтобы сравнять счёт. Шайбу забросил Герман Рубцов. На 27-й минуте Максим Минеев вывел сочинцев вперёд, но всего через 46 секунд Павел Порядин восстановил равенство в счёте. Тем не менее через две минуты Даниил Мироманов вновь вывел хозяев вперёд. В конце периода Рубцов оформил дубль.
КХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2020, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шафигуллин (Буцаев) – 22:14' (5x5) 1:1 Рубцов (Александров) – 23:05' (5x5) 2:1 Минеев (Глотов) – 26:40' (5x5) 2:2 Порядин (Кучерявенко, Абросимов) – 27:26' (5x5) 3:2 Мироманов (Колготин) – 29:29' (5x4) 4:2 Рубцов (Карьялайнен, Руденков) – 37:24' (5x5)
Следующую встречу «Нефтехимик» проведёт с московским «Динамо». «Сочи» сыграет с московским «Спартаком». Оба матча состоятся 13 декабря.
Рекомендуем вам
- 11 декабря 2020
-
21:54
-
21:51
-
21:47
-
21:45
-
21:25
-
21:05
-
20:49
-
20:45
-
20:28
-
20:16
-
20:08
-
19:55
-
19:36
-
19:20
-
19:16
-
19:15
-
18:40
-
18:04
-
17:36
-
17:21
-
17:10
-
16:53
-
16:37
-
16:19
-
16:11
-
16:07
-
15:56
-
15:52
-
15:49
-
15:46
-
15:43
-
15:39
-
15:36
-
15:33
-
15:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам