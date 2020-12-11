Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал лакросс-гол Даниила Вовченко

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи со «Спартаком» (4:3) и прокомментировал лакросс-гол Даниила Вовченко.



«Все наши голы были важными. И тот, после которого сравняли счёт в первый раз, забил Гуслистов. И гол Кодолы в большинстве. И Вихарев нам, скажем так, приоткрыл воздух, задышалось полегче. Ну и, естественно, красивейшая победная шайба Вовченко.



Ожидал ли такого от Вовченко? Да, ожидал. Он старается. Особо хвалить его не хочу, но если сравнивать те два сезона, что я в «Северстали», — человек повзрослел», — приводит слова Разина пресс-служа КХЛ.



Напомним, «Северсталь» обыграла московский «Спартак». Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Череповце и завершилась со счётом 4:3.

Новый шедевр в стиле лакросс! Разин после гола Вовченко не мог сдержать улыбку «Северсталь» обыграла «Спартак» — это уже четвёртая победа череповчан подряд.