Новый шедевр в стиле лакросс! Разин после гола Вовченко не мог сдержать улыбку

Давненько не забивали в КХЛ голы в стиле лакросс. Если раньше они были настоящей диковинкой, то теперь стали весьма популярной штукой. Сергей Шумаков только в этом сезоне забивал успел отметиться такой шайбой, а всего в его резюме значится три мичиганских гола. Сегодня же шедевр сотворил нападающий «Северстали» Даниил Вовченко.

Шедевр в КХЛ! Шумаков забил в стиле Свечникова и превзошёл его достижение Форвард «Авангарда» Сергей Шумаков творит на льду, оставляя позади даже звёзд НХЛ.

«Северсталь» набрала приличный ход перед домашним матчем со «Спартаком» — выиграла три матча подряд, поднялась на шестое место. Красно-белые гости – прямые конкуренты череповчан в турнирной таблице, у обеих команд сегодня утром было одинаковое количество очков, и «Северсталь» занимала более высокое место в Западной конференции лишь по дополнительным показателям. Так что матч предстоял не за два, а за четыре очка.



Команды на протяжении всего матча играли в догонялки – Сергей Широков вывел «Спартак» вперёд, мощно пальнув в большинстве, затем Никита Гулистов замкнул быструю атаку «Северстали», а следом Владислав Кодола наказал красно-белых за недисциплинированную игру. Вскоре забил Андрей Зубарев, и к концу второго периода счёт был равным.

«Северсталь» взяла резвый старт в заключительном отрезке и вновь вышла вперёд, а в середине периода случился сольный перфоманс Вовченко. Он подхватил шайбу на пятачке, защитник Артём Сериков сначала обозначил давление на нападающего у борта, а затем, когда Вовченко поехал за ворота, отступил. А надо было держать ухо востро – Вовченко, не встречая сопротивления, поднял шайбу на крюк и отправил её в ворота. Юлиус Гудачек и опомниться не успел. Главный тренер «Северстали» Андрей Разин расплылся в улыбке – пусть голы в стиле лакросс в хоккее случаются всё чаще, их красота не перестаёт очаровывать и восхищать.

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«Спартак» одну шайбу отквитал, но больше «Северсталь» ничего ему не позволила. Так что шайба Вовченко оказалась не только красивой, но ещё и принесла его команде заслуженную победу. Жаль только, что этот шедевр можно было увидеть только по телевизору – последние матчи в Череповце из-за коронавируса проходят без зрителей.