Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко забил лакросс-гол в ворота «Спартака»

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко
Елена Кузнецова
Новый шедевр в стиле лакросс! Разин после гола Вовченко не мог сдержать улыбку
«Северсталь» обыграла «Спартак» — это уже четвёртая победа череповчан подряд.
Хоккей / КХЛ 0

Давненько не забивали в КХЛ голы в стиле лакросс. Если раньше они были настоящей диковинкой, то теперь стали весьма популярной штукой. Сергей Шумаков только в этом сезоне забивал успел отметиться такой шайбой, а всего в его резюме значится три мичиганских гола. Сегодня же шедевр сотворил нападающий «Северстали» Даниил Вовченко.

Шедевр в КХЛ! Шумаков забил в стиле Свечникова и превзошёл его достижение
Форвард «Авангарда» Сергей Шумаков творит на льду, оставляя позади даже звёзд НХЛ.

«Северсталь» набрала приличный ход перед домашним матчем со «Спартаком» — выиграла три матча подряд, поднялась на шестое место. Красно-белые гости – прямые конкуренты череповчан в турнирной таблице, у обеих команд сегодня утром было одинаковое количество очков, и «Северсталь» занимала более высокое место в Западной конференции лишь по дополнительным показателям. Так что матч предстоял не за два, а за четыре очка.

Команды на протяжении всего матча играли в догонялки – Сергей Широков вывел «Спартак» вперёд, мощно пальнув в большинстве, затем Никита Гулистов замкнул быструю атаку «Северстали», а следом Владислав Кодола наказал красно-белых за недисциплинированную игру. Вскоре забил Андрей Зубарев, и к концу второго периода счёт был равным.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2020, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
0:1 Широков (Юсе, Лехтеря) – 7:31' (5x4)   1:1 Гуслистов (Морозов, Лишка) – 12:20' (5x5)   2:1 Кодола (Петунин, Вовченко) – 31:25' (5x4)   2:2 Зубарев (Котляревский, Юньков) – 34:33' (5x5)   3:2 Вихарев (Капустин, Сизов) – 42:10' (5x5)   4:2 Вовченко – 49:14' (4x4)   4:3 Юсе (Ганзл, Никонцев) – 53:01' (5x5)

«Северсталь» взяла резвый старт в заключительном отрезке и вновь вышла вперёд, а в середине периода случился сольный перфоманс Вовченко. Он подхватил шайбу на пятачке, защитник Артём Сериков сначала обозначил давление на нападающего у борта, а затем, когда Вовченко поехал за ворота, отступил. А надо было держать ухо востро – Вовченко, не встречая сопротивления, поднял шайбу на крюк и отправил её в ворота. Юлиус Гудачек и опомниться не успел. Главный тренер «Северстали» Андрей Разин расплылся в улыбке – пусть голы в стиле лакросс в хоккее случаются всё чаще, их красота не перестаёт очаровывать и восхищать.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Спартак» одну шайбу отквитал, но больше «Северсталь» ничего ему не позволила. Так что шайба Вовченко оказалась не только красивой, но ещё и принесла его команде заслуженную победу. Жаль только, что этот шедевр можно было увидеть только по телевизору – последние матчи в Череповце из-за коронавируса проходят без зрителей.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020