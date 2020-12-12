Зубарев: «Спартак» обязан выигрывать матчи у конкурентов за выход в плей-офф

Защитник «Спартака» Андрей Зубарев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью» (3:4).

«Мы обязаны выигрывать матчи у конкурентов за выход в плей-офф. Это матчи за четыре очка… Сами виноваты в пропущенных голах. Индивидуальные ошибки, несогласованность действий определили такой результат.

Хотел бы сказать о моменте с дракой. Если нашего игрока атакуют, пусть и по правилам, но жёстко – за него надо заступаться? Думаю, да, надо. Но в итоге команда несёт наказание. Я думаю, что после таких эпизодов надо просто продолжать играть без последствий. Мы же получили меньшинство, в котором нам забили. Это не отмазка, просто моё мнение», — приводит слова Зубарева пресс-служба лиги.