Зубарев: «Спартак» обязан выигрывать матчи у конкурентов за выход в плей-офф
Защитник «Спартака» Андрей Зубарев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью» (3:4).
«Мы обязаны выигрывать матчи у конкурентов за выход в плей-офф. Это матчи за четыре очка… Сами виноваты в пропущенных голах. Индивидуальные ошибки, несогласованность действий определили такой результат.
Хотел бы сказать о моменте с дракой. Если нашего игрока атакуют, пусть и по правилам, но жёстко – за него надо заступаться? Думаю, да, надо. Но в итоге команда несёт наказание. Я думаю, что после таких эпизодов надо просто продолжать играть без последствий. Мы же получили меньшинство, в котором нам забили. Это не отмазка, просто моё мнение», — приводит слова Зубарева пресс-служба лиги.
Обыграв «Спартак», «Северсталь» одержала 4-ю победу подряд. Вовченко забил лакросс-гол
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