Молодёжная сборная США объявила состав на МЧМ-2021 в Канаде, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея США.



Тренерский штаб взял 25 хоккеистов — трёх голкиперов, девять защитников и 13 нападающих.



Вратари: Логан Стейн, Спенсер Найт и Дастин Вольф.



Защитники: Брок Фэйбер, Дрю Хэллесон, Райан Джонсон, Джексон Лякомб, Джейк Сэндерсон, Генри Трун, Хантер Скиннер, Тайлер Клевен и Кэм Йорк.



Нападающие: Мэттью Бениэрс, Бретт Берард, Мэтью Болди, Бобби Бринк, Брэндан Бриссон, Коул Кофилд, Сэм Коланджело, Джон Фариначчи, Артур Калиев, Патрик Мойнихан, Лэндон Слаггерт, Алекс Тюркотт и Тревор Зеграс.



Команда Нэйта Лимана сыграет в группе B. Соперниками американской сборной станут команды Швеции, России, Чехии и Австрии. Все матчи пройдут на одной арене, поэтому каждый день будет не более трёх матчей, которые не пересекутся по времени.

Стал известен расширенный состав молодёжной сборной США для подготовки к МЧМ-2021