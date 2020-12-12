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Молодёжная сборная США объявила состав на МЧМ-2021

Молодёжная сборная США объявила состав на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Молодёжная сборная США объявила состав на МЧМ-2021 в Канаде, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея США.

Тренерский штаб взял 25 хоккеистов — трёх голкиперов, девять защитников и 13 нападающих.

Вратари: Логан Стейн, Спенсер Найт и Дастин Вольф.

Защитники: Брок Фэйбер, Дрю Хэллесон, Райан Джонсон, Джексон Лякомб, Джейк Сэндерсон, Генри Трун, Хантер Скиннер, Тайлер Клевен и Кэм Йорк.

Нападающие: Мэттью Бениэрс, Бретт Берард, Мэтью Болди, Бобби Бринк, Брэндан Бриссон, Коул Кофилд, Сэм Коланджело, Джон Фариначчи, Артур Калиев, Патрик Мойнихан, Лэндон Слаггерт, Алекс Тюркотт и Тревор Зеграс.

Команда Нэйта Лимана сыграет в группе B. Соперниками американской сборной станут команды Швеции, России, Чехии и Австрии. Все матчи пройдут на одной арене, поэтому каждый день будет не более трёх матчей, которые не пересекутся по времени.

Стал известен расширенный состав молодёжной сборной США для подготовки к МЧМ-2021
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