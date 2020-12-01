Стал известен расширенный состав молодёжной сборной США для подготовки к МЧМ-2021

Федерация хоккея США назвала имена игроков, приглашённых в тренировочный лагерь молодёжной сборной для подготовки к МЧМ-2021 в Эдмонтоне.

Голкиперы: Дрю Коммессо, Спенсер Найт и Дастин Вольф.

Защитники: Брок Фэйбер, Дрю Хэллесон, Райан Джонсон, Джексон Лякомб, Кэм Макдональд, Джейк Сэндерсон, Генри Трун, Алекс Влашич и Кэм Йорк.

Нападающие: Джон Бичер, Мэттью Бениэрс, Бретт Берард, Мэтью Болди, Томас Бордело, Бобби Бринк, Брэндан Бриссон, Коул Кофилд, Сэм Коланджело, Джон Фариначчи, Артур Калиев, Роберт Мастросимоне, Патрик Мойнихан, Ник Робертсон, Лэндон Слаггерт, Алекс Тюркотт и Тревор Зеграс.

Команда Нэйта Лимана сыграет в группе B. Соперниками американской сборной станут команды Швеции, России, Чехии и Австрии. Все матчи пройдут на одной арене, поэтому каждый день будет не более трёх матчей, которые не пересекутся по времени.