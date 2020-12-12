Скабелка — о Пулккинене: «Локо» был нужен агрессивный форвард, который будет забивать



«Весь матч играли ровно. Достаточно моментов было и в первом, и во втором, и в третьем периодах.



Пулккинен хорошо влился, выделялся сегодня. Сложно с ходу заиграть и делать результат, но мы видим большой потенциал в этом приобретении. Пулккинен — эгоист и не любит отдавать передачи? Каждый игрок в какой-то мере эгоист, особенно нападающий, который любит и умеет забивать. Нам это и надо, чтобы был агрессивный нападающий, который будет забивать.



Сложно говорить про Красковского, он был до меня. Пристально за ним не следил. Могу сказать, что для меня он сейчас лидер команды, лидер во всех моментах. Здорово работает, везде первый. Может, он пересмотрел свои моменты и это помогло ему стать лучше. Он прогрессирует. Фамилии не буду называть, но есть ребята, которые ещё не в полной мере проявляют себя в этом сезоне», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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