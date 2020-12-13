Давыдов: Гарипов имеет репутацию кубкового голкипера, он приглашён в «Динамо» под плей-офф

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о переходе голкипера Эмиля Гарипова в московское «Динамо».
«Гарипов имеет репутацию кубкового голкипера, он приглашен прежде всего под плей-офф. Если учесть долгий перерыв в игровой практике в „Авангарде“, новый голкипер в Магнитогорске сработал неплохо, связывая с ним определенные надежды. Вообще, нас ждёт интересная конкуренция между Бочаровым, Гариповым и Ерёменко, в плей-офф от этой линии будет зависеть не меньше, чем от звена Шипачёва», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.
11 декабря Гарипов провёл дебютный матч за московское «Динамо». Российский вратарь парировал 24 броска из 27 во встрече с магнитогорским «Металлургом», в которой команда Владимира Крикунова проиграла со счётом 1:3.
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