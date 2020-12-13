Воробьёв — о 0:4: у «Металлурга» была четвёртая игра за семь дней. Силёнки не безграничны

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (0:4).

«Тяжёлое поражение. Два гола сами привезли себе – курьёзные шайбы. Потом не смогли наверстать, достать из себя силы и эмоции. Хотя моменты были: и штанги, и по пустым воротам не попадали. Не угадали с вратарём? Юхо здорово сыграл прошлый матч, поэтому выбор пал на него. Не стал бы сейчас комментировать этот момент.

У поражения обычно несколько причин. Курьёзные голы, которые немного забрали у нас психологию. Сказалось и то, что четвёртая игра за семь дней была с топовыми командами. Силёнки не безграничны. Удаление за бросок предмета на лёд? Там был свисток, Васе Кошечкину передали воду. Но так нельзя было делать. Один товарищ у нас об этом подзабыл – мы летом обговаривали, что теперь это запрещено правилами», — приводит слова Воробьёва пресс-служба лиги.