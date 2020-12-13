Порядин – о слухах про свой обмен: наверное, половине и сам удивляюсь

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:3).
«Хороший матч получился по моментам. Много создали шансов, но не повезло в реализации. Мне кажется, это был наш лучший матч за последнее время. Где-то в конце удача от нас отвернулась и пропустили досадные голы.
Согласен, что временами переигрывали «Динамо». Но есть такая штука, когда много матчей проигрываешь, начинаешь терять победную нить. Нужно быть увереннее и играть до конца. Порой ведём в счёте, но в голове на уровне подсознания сидит боязнь ошибиться. Наверное, нужно искать причины поражений в психологии.
Слухи про мой обмен? Да я так же сижу, читаю, где что выскакивает. Наверное, половине и сам удивляюсь. Моя задача – играть. А решать продавать меня или обменивать, на что обменивать, это не моя компетенция. Моя задача – играть здесь и сейчас. А что будет завтра, посмотрим завтра», — передаёт слова Порядина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 13 декабря 2020
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