Порядин – о слухах про свой обмен: наверное, половине и сам удивляюсь

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:3).

«Хороший матч получился по моментам. Много создали шансов, но не повезло в реализации. Мне кажется, это был наш лучший матч за последнее время. Где-то в конце удача от нас отвернулась и пропустили досадные голы.

Согласен, что временами переигрывали «Динамо». Но есть такая штука, когда много матчей проигрываешь, начинаешь терять победную нить. Нужно быть увереннее и играть до конца. Порой ведём в счёте, но в голове на уровне подсознания сидит боязнь ошибиться. Наверное, нужно искать причины поражений в психологии.

Слухи про мой обмен? Да я так же сижу, читаю, где что выскакивает. Наверное, половине и сам удивляюсь. Моя задача – играть. А решать продавать меня или обменивать, на что обменивать, это не моя компетенция. Моя задача – играть здесь и сейчас. А что будет завтра, посмотрим завтра», — передаёт слова Порядина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.