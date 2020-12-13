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Бывший генменеджер «Колорадо» Пьер Лакруа скончался в возрасте 72 лет

Бывший генменеджер «Колорадо» Пьер Лакруа скончался в возрасте 72 лет
Хоккей / НХЛ 0

Бывший генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Пьер Лакруа скончался в возрасте 72 лет, сообщает пресс-служба американского клуба.

«Организация «Колорадо Эвеланш» с большим сожалением узнала о смерти Пьера Лакруа. Пьер сыграл важную роль не только в успехе команды на льду, но и в построении бренда «Эвеланш» таким, каким он является сегодня. Его наследие выходит далеко за рамки уровня НХЛ, и его влияние ощущается во всем молодёжном хоккее в регионе Скалистых гор», — говорится в сообщении клуба.

Лакруа занимал пост генерального менеджера «Колорадо» с 1994 по 2006 год и выиграл с клубом два Кубка Стэнли (1996, 2001). До 2013 года он оставался президентом «лавин».

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