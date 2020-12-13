Бывший генменеджер «Колорадо» Пьер Лакруа скончался в возрасте 72 лет
Бывший генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Пьер Лакруа скончался в возрасте 72 лет, сообщает пресс-служба американского клуба.
«Организация «Колорадо Эвеланш» с большим сожалением узнала о смерти Пьера Лакруа. Пьер сыграл важную роль не только в успехе команды на льду, но и в построении бренда «Эвеланш» таким, каким он является сегодня. Его наследие выходит далеко за рамки уровня НХЛ, и его влияние ощущается во всем молодёжном хоккее в регионе Скалистых гор», — говорится в сообщении клуба.
Лакруа занимал пост генерального менеджера «Колорадо» с 1994 по 2006 год и выиграл с клубом два Кубка Стэнли (1996, 2001). До 2013 года он оставался президентом «лавин».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Рекомендуем вам
- 13 декабря 2020
-
23:54
-
23:48
-
23:41
-
22:53
-
22:43
-
22:19
-
21:49
-
21:42
-
21:05
-
20:40
-
20:24
-
20:14
-
20:04
-
19:59
-
19:50
-
19:43
-
19:26
-
19:20
-
19:14
-
19:06
-
18:52
-
18:44
-
18:40
-
18:30
-
18:27
-
17:39
-
17:19
-
17:12
-
16:44
-
16:26
-
16:15
-
15:49
-
15:21
-
15:16
-
15:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам