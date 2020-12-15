Баттон: 5 января мы увидим повторение классического финала МЧМ между Канадой и Россией

Известный канадский эксперт Крэйг Баттон, специализирующийся на молодёжном хоккее, назвал сборную России главным конкурентом сборной Канады на предстоящем МЧМ-2021.

«Россия, конечно, Россия. У меня нет никаких сомнений, что 5 января мы увидим повторение классического финала МЧМ между канадцами и россиянами. Давайте посмотрим вместе.

Кто будет у русских в воротах? Ярослав Аскаров, топовый голкипер. Да, в прошлом году на молодёжном чемпионате мира он выступил средне, но сейчас он заметно прибавил и просто доминирует на льду.

Защита у сборной России просто великолепна, потому что игроки подобраны так, что оборона способна как играть в отборе, так и качественно помогать в чужой зоне и создавать моменты. Даниил Чайка в свои 18 лет уже стал чемпионом лиги Онтарио, обладателем золота U17 и победителем Кубка Глинки/Гретцки. Нет сомнений, что в 2021 году его выберут в первом раунде драфта НХЛ. Очень сильный защитник.

Среди остальной команды выделю капитана, Василия Подколзина, для которого это будет третий молодёжный чемпионат мира. Он стал намного сильнее и опытнее, прибавил в каждом компоненте, он будет настоящим мотором команды. Считаю, что финал Россия — Канада — это будет изумительно», — резюмировал Баттон.