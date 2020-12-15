«В финале снова сыграют Канада и Россия. Это будет изумительно!» Прогноз Баттона на МЧМ

Уже совсем скоро в Эдмонтоне стартуют контрольные матчи, предваряющие начало молодёжного чемпионата мира, который рискует стать единственным крупным международным турниром в сезоне-2021. Пока же все сборные проходят обязательный четырёхдневный карантин в «пузыре», после чего возобновят тренировки.
Пользуясь вынужденной паузой, главный эксперт молодёжного хоккея обозреватель канадского телеканала TSN Крэйг Баттон дал прогноз на предстоящий турнир, назвав главных конкурентов сборной Канады в борьбе за золото.
«Шведы будут голодны до победы»
«Я говорил, что Канада останется непобеждённой, а не то, что она непременно выиграет золото», — пошутил Баттон, когда ему припомнили его предыдущие высказывания. За три дня до этого он действительно заявил, что у Канады есть все шансы остаться на турнире непобедимыми, но затем несколько снизил градус своего оптимизма.
«Что касается трёх команд, которые могут отобрать золото у канадцев, то на третье место среди конкурентов поставлю сборную Швеции. Она лишилась четырёх сильных игроков, которых не пустили на МЧМ из-за положительного теста на коронавирус. В целом шведская команда очень сильна, очень хорошая защитная линия, где лидером является Филип Брёберг. В атаке выделю Александра Хольца и Лукаса Рэймонда. После прошлогоднего МЧМ они должны вернуться сильнее и быть голодными до победы. Считаю, что Швеция будет одним из фаворитов своей группы», — отметил Баттон.
На второе место в тройке конкурентов Канады за золото МЧМ он поставил сборную США.
«Посмотрим, что покажут американцы во главе со своим лидером Коулом Кофилдом. Он — главный персонаж в американской команде, настоящий забивала и очень динамичный игрок. Среди защитников выделю пятого номера драфта Джейка Сэндерсона, который способен проводить на льду очень большое количество времени, очень силён физически. Кроме этого, Сэндерсон способен поддержать атаку и обладает очень мягкими руками. Что же до вратарей, что Спенсер Найт — элитный вратарь на молодёжном уровне. Он доминировал за Бостонский колледж в нынешнем сезоне, так что за последний рубеж американские тренеры могут быть спокойны», — считает Баттон.
Канада — 20,
США — 9,
Швеция — 6,
Россия — 5.
«5 января мы увидим ремейк прошлогоднего финала Россия — Канада»
Ну а главным конкурентом сборной Канады, которая стремится к своей второй подряд золотой медали, эксперт TSN назвал сборную России.
«Россия, конечно Россия. У меня нет никаких сомнений, что 5 января мы увидим повторение классического финала МЧМ между канадцами и россиянами. Давайте посмотрим вместе.
Кто будет у русских в воротах? Ярослав Аскаров, топовый голкипер. Да, в прошлом году на молодёжном чемпионате мира он выступил средне, но сейчас он заметно прибавил и просто доминирует на льду.
Защита у сборной России просто великолепна, потому что игроки подобраны так, что оборона способна как играть в отборе, так и качественно помогать в чужой зоне и создавать моменты. Даниил Чайка в свои 18 лет уже стал чемпионом лиги Онтарио, обладателем золота U17 и победителем кубка Глинки/ Гретцки. Нет сомнений, что в 2021 году его выберут в первом раунде драфта НХЛ. Очень сильный защитник.
Среди остальной команды выделю капитана, Василия Подколзина, для которого это будет третий молодёжный чемпионат мира. Он стал намного сильнее и опытнее, прибавил в каждом компоненте, он будет настоящим мотором команды. Считаю, что финал Россия — Канада — это будет изумительно», — резюмировал Баттон.
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