Бабаев: Питерс ещё может показать свои сильные качества в «Автомобилисте»

Хоккейный агент Шуми Бабаев поделился мнением о выступлении «Автомобилиста» в регулярном чемпионате КХЛ. С 16 ноября по 10 декабря клуб проиграл 10 матчей кряду.
«Факторов последних неудач «Автомобилиста» довольно много. Во-первых, нет стабильности в каждой из линий. Особенно это касается защитников и вратарей. Много игр клуб из Екатеринбурга проиграл именно за счёт неуверенных действий в обороне. Возможно, им стоит немного усилиться.
Во-вторых, хоккеисты ещё не привыкли к системе Билла Питерса. Где-то и он ещё не знает КХЛ. Я общаюсь с ребятами из клуба. Проблем с тренером у них нет. Идёт хорошее взаимодействие, все относятся друг к другу с большим уважением. Поэтому не уверен, что в этой ситуации нужна смена наставника. Питерс ещё может показать свои сильные качества, даже если клуб не приобретет новых игроков», — приводят слова Бабаева «Известия».
- 15 декабря 2020
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