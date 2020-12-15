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Защитник Денис Осипов расторг контракт с «Куньлунем»

Защитник Денис Осипов расторг контракт с «Куньлунем»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Денис Осипов расторг контракт с «Куньлунь Ред Стар», информирует пресс-служба китайского клуба в «Твиттере».

33-летний хоккеист выступал за «Куньлунь» с сентября 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провёл в регулярном чемпионате КХЛ 13 матчей, забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи при показателе полезности «–1».

За карьеру в КХЛ Осипов защищал также цвета ХК МВД, «Автомобилиста», «Адмирала», магнитогорского «Металлурга», «Локомотива» и минского «Динамо». В общей сложности Денис провёл 391 матч, отметившись 70 (23+47) очками при показателе полезности «+12» и 218 минутах штрафного времени.

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