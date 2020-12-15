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Форвард Дмитрий Моисеев подписал полноценный контракт с «Северсталью»

Форвард Дмитрий Моисеев подписал полноценный контракт с «Северсталью»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Дмитрий Моисеев подписал полноценный контракт с «Северсталью», сообщает пресс-служба клуба во «ВКонтакте».

25-летний Моисеев в 5 матчах за череповецкий клуби отдал одну результативную передачу при показателе полезности «+1».

До возвращения в «Северсталь» форвард провёл в московском «Динамо» три сезона. В минувшем сезоне российский нападающий принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал семь результативных передач при показателе полезности "+2". В плей-офф сыграл в двух матчах.

В общей сложности Моисеев сыграл за «Динамо» 102 матча, в которых забросил семь шайб и отдал 15 результативных передач. В нынешнем сезоне выступал в фарм-клубе в Высшей хоккейной лиге и в 15 матчах набрал только три ассистентских балла.

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