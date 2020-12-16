«Автомобилист» расторг контракт с Плэттом

Пресс-служба екатеринбургского «Автомобилиста» сообщила, что клуб принял решение расторгнуть по соглашению сторон контракт с нападающим Джеффом Плэттом.
«Клуб благодарит Джеффа за работу и желает удачи в продолжении карьеры», — говорится в сообщении «Автомобилиста» в «Твиттере».
Плэтт перешёл в «Автомобилист» в прошлом году, за команду он сыграл 85 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.
Джефф родился 10 июля 1985 года в Торонто. Он — участник чемпионатов мира 2014, 2016, 2018 и 2019 годов в составе сборной Беларуси. Вице-чемпион России, обладатель Кубка континента и Кубка открытия сезона-2015/2016 в составе московского ЦСКА. Бронзовый призёр чемпионата России в сезоне-2013/2014 в составе ярославского «Локомотива». Обладатель Кубка Шпенглера—2009 в составе минского «Динамо».
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