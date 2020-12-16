Форвард «Кэнакс» Руссель: клуб просит приехать пораньше, профсоюз говорит — не двигайтесь

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Антуан Руссель поделился некоторыми подробностями переговоров о старте сезона в Национальной хоккейной лиге.



«Клуб уже уведомил всех игроков и попросил быть готовыми. Прибытие игроков в Ванкувер происходит постепенно, у каждой группы игроков будет свой карантин. Так, те, кто приехал из Европы, будут помещены на две недели. Канадцы, которые никуда не выезжали, сядут на семидневный карантин особой группой. «Ванкувер» просит игроков приехать пораньше, чтобы сохранить нужный темп подготовки к 3 января, когда должны открыться тренировочные лагеря. При этом профсоюз игроков говорит нам, что всё это — неофициальные пожелания команд, что никуда не нужно двигаться, потому что официально ничего не подписано», — приводит слова Русселя TVA Sports.

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