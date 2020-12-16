Старший сын Овечкина Сергей впервые встал на коньки. Александр помог ему
Анастасия Шубская, жена хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала новое видео с семьёй на своей странице в «Инстаграме».
На видео старший сын российского нападающего Сергей с отцом впервые вышел на лёд в коньках.
«Счастливый ребёнок, впервые встал на коньки», — подписала публикацию Шубская.
Сергей Овечкин родился 18 августа 2018 года. 27 мая 2020 года у пары родился второй сын, которого назвали Ильёй.
Напомним, что Овечкин является воспитанником московского «Динамо», за которое выступал с 2001 по 2005 год. С того времени выступает за команду Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз». В НХЛ провёл 1152 матча, в которых забросил 706 шайб и отдал 572 результативные передачи.
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