В воротах сборной России в матче со Швецией будет играть Самонов

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал, кто займёт место в воротах сборной России в первом мачте Кубка Первого канала со Швецией.



«У нас серьёзная скаутская и аналитическая служба, вся информация в руках тренерского штаба. Мы приглашали игроков не только из СКА, но и из других клубов. Все они соответствуют нашей стратегии, согласно которой мы будем играть.



Кто из голкиперов сыграет в матче со сборной Швеции? В воротах сборной России будет играть Александр Самонов», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.