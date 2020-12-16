В воротах сборной России в матче со Швецией будет играть Самонов
Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал, кто займёт место в воротах сборной России в первом мачте Кубка Первого канала со Швецией.
«У нас серьёзная скаутская и аналитическая служба, вся информация в руках тренерского штаба. Мы приглашали игроков не только из СКА, но и из других клубов. Все они соответствуют нашей стратегии, согласно которой мы будем играть.
Кто из голкиперов сыграет в матче со сборной Швеции? В воротах сборной России будет играть Александр Самонов», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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