Сегодня, 17 декабря, в России стартует Кубок Первого канала. Второй этап Евротура с участием сборных России, Финляндии, Швеции и Чехии пройдёт с 17 по 20 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене». Команда Валерия Брагина начнёт выступление на домашнем турнире матчем со сборной Швеции, начало встречи — в 19:30 мск.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как завершится матч между сборными Швеции и России на Кубке Первого канала?».
Принять участие в опросе можно на QUIZ.
В целях безопасности на территории ледовой арены будет установлен масочно-перчаточный режим. Посетители с температурой выше 37 не будут допущены на мероприятие. Рассадка на арене будет проходить по контактным группам с соблюдением дистанции в 1,5 метра. Также будут протестированы все сотрудники федерации и арены, задействованные в проведении мероприятия.
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