Глава КХЛ: «Куньлунь» намерен доиграть чемпионат в Мытищах, в Китае мероприятия запрещены
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов ответил на вопрос, есть ли вероятность, что «Куньлунь Ред Стар» будет проводить оставшиеся домашние матчи регулярного чемпионата в нынешнем сезоне КХЛ в Китае, а не Мытищах.
«Общались с руководством клуба, проговорили этот момент. «Куньлунь» планирует доиграть чемпионат в Мытищах, в Китае все спортивные мероприятия запрещены», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
«Куньлунь» — главная обуза КХЛ. Клуб из Китая сильно бьёт по имиджу лиги
В команде пора наводить порядок. Давно напрашиваются и тренерские перестановки.
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