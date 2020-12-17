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Глава КХЛ: «Куньлунь» намерен доиграть чемпионат в Мытищах, в Китае мероприятия запрещены

Глава КХЛ: «Куньлунь» намерен доиграть чемпионат в Мытищах, в Китае мероприятия запрещены
Хоккей / КХЛ 0

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов ответил на вопрос, есть ли вероятность, что «Куньлунь Ред Стар» будет проводить оставшиеся домашние матчи регулярного чемпионата в нынешнем сезоне КХЛ в Китае, а не Мытищах.

«Общались с руководством клуба, проговорили этот момент. «Куньлунь» планирует доиграть чемпионат в Мытищах, в Китае все спортивные мероприятия запрещены», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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