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Новичок «Барыса» Алекс Линтуниеми присоединился к команде

Новичок «Барыса» Алекс Линтуниеми присоединился к команде
Хоккей / КХЛ 0

Новичок «Барыса» Алекс Линтуниеми присоединился к команде, сообщается в официальном «твиттере» клуба из Нур-Султана.

25-летний финн начинал нынешний сезон на родине в составе «Юп». В 11 матчах регулярного чемпионата Алекс забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи при показателе полезности «+1» и шести минутах штрафного времени. 8 декабря 2020 года Линтуниеми стал игроком «Барыса».

Финский защитник провёл шесть сезонов за океаном. В 2014 году он был выбран во втором раунде драфта НХЛ командой «Лос-Анджелес» под общим 60-м номером. Однако в главную команду системы «королей» Линтуниеми пробиться не сумел. Его высшим достижением в карьере является бронзовая медаль юниорского чемпионата мира 2013 года.

Бывший защитник системы «Лос-Анджелеса» Алекс Линтуниеми стал игроком «Барыса»
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