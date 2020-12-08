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Бывший защитник системы «Лос-Анджелеса» Алекс Линтуниеми стал игроком «Барыса»

Бывший защитник системы «Лос-Анджелеса» Алекс Линтуниеми стал игроком «Барыса»
Хоккей / КХЛ 0

Бывший защитник системы «Лос-Анджелес Кингз» Алекс Линтуниеми стал игроком «Барыса», информирует пресс-служба КХЛ. Соглашение рассчитано на один сезон.

25-летний финн начинал нынешний сезон на родине в составе «Юпа». В 11 матчах регулярного чемпионата Алекс забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи при показателе полезности «+1» и шести минутах штрафного времени.

Финский защитник провёл шесть сезонов за океаном. В 2014 году он был выбран во втором раунде драфта НХЛ командой «Лос-Анджелес» под общим 60-м номером. Однако в главную команду системы «королей» Линтуниеми пробиться не сумел. Его высшим достижением в карьере является бронзовая медаль юниорского чемпионата мира 2013 года.

Один из ключевых защитников «Барыса» Виктор Сведберг будет прооперирован
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