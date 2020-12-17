«Вашингтон»: мы поддерживаем решение Хенрика Лундквиста

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» выступил с заявлением о ситуации с голкипером Хенриком Лундквистом, который не сможет выступать за американский клуб из-за проблем с сердцем.

«Вашингтон» поддерживает решение Хенрика уйти из хоккея из-за болезни сердца. Здоровье наших игроков имеет первостепенное значение, и мы поддерживаем решение Хенрика. Хотим пожелать ему и его семье всего наилучшего», — говорится в сообщении клуба.

В межсезонье 38-летний голкипер подписал со столичным клубом однолетний контракт. За сезон швед заработает $ 1,5 млн.

Хенрик Лундквист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 года. Имел ограничение зарплаты — в размере $ 8,5 млн — по семилетнему контракту, подписанному в 2013 году. В нынешнее межсезонье соглашение было разорвано. После расторжения голкипер получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. Голкипер был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.